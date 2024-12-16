15 yıl sonra villanın deposundan çıktı: Michael Jackson'ın mirasçıları apar topar üstünü kapattı

"Tüylerim diken diken oldu"

Kasetleri dinlemenin mutluluğunu yaşayan Musgrove, "Bu kasetleri dinledim ve tüylerim diken diken oldu. Çünkü bunu daha önce kimse duymamıştı. Michael Jackson’ın gerçekten konuştuğunu ve şakalar yaptığını duymak harikaydı" diye konuştu.﻿﻿﻿







