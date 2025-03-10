16 yıl sonra tamamen ortaya çıktı: Güvercinlerin yuva yapması da dikkat çekti

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı altında kalan köyün eski yerleşim alanı, su seviyesinin düşmesinin ardından 16 yıl sonra tamamen ortaya çıktı.
Kuraklığın ve tarımsal sulamanın etkisiyle barajda su seviyesi ciddi oranda düştü, 16 yıldır su altında kalan ve sadece minaresi görünen Pusat Camisi su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıktı.
Tamamen ortaya çıkan köy ve cami gezilebilir hale geldi.
Caminin minaresinde güvercinlerin yuva yapması da dikkati çekti.
Su altında kalan mezarlar da suyun çekilmesiyle tamamen ortaya çıktı.
Öte yandan Pusat-Özen Barajı'nın su bulunan bölümlerinin soğuk havanın etkisiyle buz tuttuğu görüldü.