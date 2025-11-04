'TÜRK TİYATROSUNUN ÇOK BÜYÜK BİR İSMİYDİ'





Sanatçı Erol evgin ise, "Ahmet Gülhan Türk tiyatrosunun çok büyük bir ismiydi. Büyük bir ustaydı, zamanlama ustasıydı. Ondan çok şey öğrendik. Biz 1 yıl beraber çalıştık tam bir yıl 200 oyun oynadık. Aynı sahneyi paylaştık, hakikaten tiyatroda bir devdi. Ayrıca sinemada da çok önemli işler yaptı. Çok üzüntülüyüm, çok sevdiğim bir dostumu kaybettim. Türk tiyatrosunun ve sevenlerinin başı sağolsun herkese sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.