Ankara yeni yıla kar yağışı ile girdi

07:551/01/2026, Perşembe
DHA
Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yeni yılın ilk günündeki yağış ile birlikte kent beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu. 

Kar kalınlığı, yer yer 5 santimetreye ulaşırken, park, cadde, sokak ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı. 

Belediye ekipleri tuzlama çalışması yaparken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte kar yağışının ilerleyen saatlerde devam etmesi bekleniyor. 

Kar yağışı, kentin simge noktalarından olan Anıtkabir, Ulus Atatürk heykeli, Hitit Güneş Kursu heykeli, Ankara Kalesi, Atakule ve Kızılay'da da görüntülendi. 

