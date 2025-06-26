Antalya'da sıcak havadan bunalan hayvanların imdadın buzlu meyve kokteyli yetişti

Türkiye'nin en büyük doğal yaşam alanlarından biri olan ve yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda, yaz sıcaklıklarının etkisini azaltmak amacıyla çeşitli uygulamalar devreye alındı. Özellikle bozayı, maymun ve lemur gibi türler için hazırlanan karpuz, elma, muz, kiraz ve portakal benzeri meyvelerden oluşan buzlu kokteyller hem besleyici hem de serinletici etki sağlaması amacıyla hayvanlara verildi. Hayvanlar zaman zaman kafeslerinde yer alan havuzlara girerek de serinledi. Parkta sıcaklara karşı kurulan fıskiye sistemleri, doğal gölgelikler ve hayvanların dilediklerinde geçebilecekleri kışlık bölümler sayesinde konforlarının artırılması hedeflendi. Görevliler, lifli gıdalarla birlikte bol sulu meyve ve sebzelerle zenginleştirilen yazlık beslenme programını da uygulamaya başladı.