



BAŞROL ÜCRETLERİ GÜNDEM OLMUŞTU





Birsen Altuntaş'ın haberine göre başrolleri Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı projede oyuncu gelirleri de sık sık konuşulan konular arasındaydı. Barış Arduç’un bölüm başına 3,5 milyon TL aldığı ve 13 bölümün ücretini peşin şekilde alarak toplam 45 milyon 500 bin TL kazandığı iddia edildi. Dizinin planlanandan erken bitmesi sonrası bu ödemenin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu.





Hande Erçel’in ise bölüm başına yaklaşık 1 milyon 750 bin TL aldığı öne sürülmüştü.