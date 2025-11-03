Yeni Şafak
Bölüm başına 27 milyon lira harcanıyordu: Aşk ve Gözyaşı final kararı aldı

10:113/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
Dev prodüksiyon bütçesi ve iddialı oyuncu kadrosuna rağmen reytinglerde aradığını bulamayan “Aşk ve Gözyaşı”, 7. bölümde final kararı aldı.

Sezona büyük beklentilerle başlayan ve yapım maliyetiyle gündem olan “Aşk ve Gözyaşı” dizisi, reytinglerde hedeflenen karşılığı alamayınca erken final kararı alındı. Kanal yönetimi, merakla takip edilen yapımın ekran macerasını 7. bölümde noktalayacak.



Yapım için final kararı alındı ve dizinin son bölümünün 7 Kasım Cuma günü yayınlanması planlanıyor. Yüksek prodüksiyon kalitesi, geniş kadro ve bölüm başına 27 milyon TL’yi aşan maliyete rağmen yapım, istenen izlenme rakamlarına ulaşamadı.




BAŞROL ÜCRETLERİ GÜNDEM OLMUŞTU


Birsen Altuntaş'ın haberine göre başrolleri Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı projede oyuncu gelirleri de sık sık konuşulan konular arasındaydı. Barış Arduç’un bölüm başına 3,5 milyon TL aldığı ve 13 bölümün ücretini peşin şekilde alarak toplam 45 milyon 500 bin TL kazandığı iddia edildi. Dizinin planlanandan erken bitmesi sonrası bu ödemenin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu.


Hande Erçel’in ise bölüm başına yaklaşık 1 milyon 750 bin TL aldığı öne sürülmüştü.

