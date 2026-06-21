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Bakanlık ifşa etti: İki bal markası da hileli çıktı

Bakanlık ifşa etti: İki bal markası da hileli çıktı

09:2121/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığın 18 Haziran 2026 tarihinde güncellediği "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde bu kez iki farklı bal markası yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşişe başvuran işletmelere yönelik denetimlerine devam ediyor. Son denetimlerinde 2 bal firmasının ürünlerinde mevzuata aykırı unsurlar tespit edildi.


5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu ürünlerde taklit ve tağşiş tespit edildiği açıklandı.



 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel listeye göre taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenen bal ürünleri şunlar oldu:

Nur Ceylan Erzincan markalı Çiçek Balı (İstanbul - Çekmeköy)


Bal Cenneti Erzincan markalı Süzme Çiçek Balı (İstanbul - Sultangazi)



Söz konusu ürünler, Bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine dahil edildi.

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#bal
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