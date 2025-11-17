Bilim adamları açıkladı: Bu kan grubu acıya en dayanıklı çıktı

Son yapılan bilimsel araştırmalar kan gruplarının yalnızca bağışıklık sistemi, hastalık riski ya da nakil uyumu gibi konularda değil, aynı zamanda ağrı eşiği üzerinde de etkili olabileceğini gösteriyor. İşte genetik testlere göre ağrı eşiği en yükse kan grubu...
Araştırmaya göre, kan grubu O sahiplerinin kan grubu O, ağrı eşiği ve yüksek dayanıklılık açısından diğer gruplara göre acıya daha dirençli olduğunu ortaya koydu.
Ancak bu kan grubu O, ağrı eşiği ve yüksek dayanıklılık üstünlüğü, hastalıkların kan grubu O, ağrı eşiği ve yüksek dayanıklılık nedeniyle geç teşhis riskini artırabildi.
Tufts University Tıp Fakültesi'nden hematolog Prof. Raymond Comenzo, yayınlanan bir incelemede, kan gruplarının ABO genetik varyasyonlarının ağrı sinyallerini modüle edebileceğini belirtti.
Uzmanlar, bu farkın kanın pıhtılaşma özellikleriyle ya da sinir sisteminin ağrı sinyallerini işleme biçimiyle ilişkili olabileceğini ifade ediyor.
Comenzo'ya göre, 0 kan grubu bireyleri, diğer gruplara kıyasla daha düşük enflamasyon seviyelerine sahip olmaları nedeniyle acıyı daha az yoğun algıladı. Benzer bir bulgu, Journal of Pharmaceutical Research International'da yayınlanan bir Hint çalışmasında da doğrulandı.
Bu araştırmada, genç sağlıklı bireylerde core stabilite ve soğuk basınç testi uygulanarak, 0 kan grubu grubunun ağrı toleransının (ortalama 56.48 saniye) diğer gruplardan (A: 45.2, B: 48.5, AB: 40.1) belirgin şekilde yüksek olduğu saptandı.
ACIYA EN ÇOK DAYANAKLI KAN GRUBU BELLİ OLDU
Makaleye göre çeşitli kan gruplarından bireylerle yapılan ağrı dayanıklılık testlerinde, "0" kan grubuna sahip katılımcıların diğerlerine kıyasla ağrıyı daha uzun süre tolere edebildiği gözlemlendi. Bu sonuç, "0" kan grubundaki bireylerin 'acıya en dayanıklı kan grubu'nun mensupları olabileceğini gösteriyor.
DAYANIKLILIK HER ZAMAN AVANTAJ DEĞİL
Her ne kadar acıya karşı dayanıklı olmak bazı durumlarda avantaj gibi görünse de, uzmanlar bu durumun sağlık sorunlarının geç fark edilmesine neden olabileceği konusunda uyarıyor. Çünkü ağrı, vücudun bir tür alarm sistemi olarak işlev görüyor.