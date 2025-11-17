Bilim adamları açıkladı: Bu kan grubu acıya en dayanıklı çıktı

DAYANIKLILIK HER ZAMAN AVANTAJ DEĞİL

Her ne kadar acıya karşı dayanıklı olmak bazı durumlarda avantaj gibi görünse de, uzmanlar bu durumun sağlık sorunlarının geç fark edilmesine neden olabileceği konusunda uyarıyor. Çünkü ağrı, vücudun bir tür alarm sistemi olarak işlev görüyor.