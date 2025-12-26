Yeni Şafak
Bu görüntü bu sabah kaydedildi: Gören dönüp bir daha baktı: Sizce burası Türkiye'nin neresi?

17:1826/12/2025, Cuma
“Dünyanın nazar boncuğu” olarak anılan Meke Gölü, sabah saatlerinde çöken sisle birlikte büyüleyici bir atmosfere büründü. Volkanik krater yapısıyla dikkat çeken gölde oluşan manzara izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, sabah saatlerinde etkili olan sisle birlikte güzel görüntülere sahne oldu.


“Dünyanın nazar boncuğu” olarak nitelendirilen gölde sisin göl yüzeyini kaplaması, etkileyici manzaralar oluşturdu.


Volkanik yapısıyla dikkat çeken Meke Gölü’nde sisin zaman zaman yoğunlaşarak dağılması, göl ve çevresindeki krater yapısını farklı açılardan ortaya çıkardı.


Oluşan eşsiz atmosfer, bölgeye gelen doğaseverler ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle izlendi.

