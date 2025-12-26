Bu görüntü bu sabah kaydedildi: Gören dönüp bir daha baktı: Sizce burası Türkiye'nin neresi?

“Dünyanın nazar boncuğu” olarak anılan Meke Gölü, sabah saatlerinde çöken sisle birlikte büyüleyici bir atmosfere büründü. Volkanik krater yapısıyla dikkat çeken gölde oluşan manzara izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Oluşan eşsiz atmosfer, bölgeye gelen doğaseverler ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle izlendi.