Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminine göre yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyr etmesi bekleniyor. Bugün itibarıyla kuvvetli yağış ve fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Meteoroloji, yurdun karadeniz bölgesinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacağını açıkladı. Sağanak yağışa zaman zaman saatte 60 km'ye varan rüzgar eşlik edecek. Marmara Bölgesi'nde saatte 40-60 km'ye ulaşan rüzgarlar etkili olacak. Yurdun batısında ise Ege ve Akdeniz'de güneşli hava etkili olurken sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak. Yurdun doğusu için çığ tehlikesi bekleniyor. Meteoroloji, iç bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıyor. İşte Meteoroloji 16 Ocak Cuma günü il il hava durumu raporunun ayrıntıları.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, hafta sonu itibarıyla yurt genelinde yeni bir soğuk hava dalgası etkisini gösterecek. İstanbul dahil birçok ilde yeniden kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesiyle birlikte kar yağışı beklenirken, sağanak, sis, buzlanma ve yer yer kuvvetli yağışlar da görülecek. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla sürmesi öngörülüyor. Öte yandan saatteki hızı 75 kilometreyi bulacak fırtına uyarısı yapıldı.
GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU
Ocak ayının ortasına yaklaşırken İstanbul’da tipik kış havası hakim olmaya başlıyor. Hafta boyunca yağışlı sistemler etkili olurken, sıcaklık değerleri gündüz saatlerinde bile tek haneli rakamlarda seyredecek. Hafta sonu ise soğuk havanın daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ, ÇIĞ TEHLİKESİ, BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Yağışların, Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
3 İL İÇİN SARI KODLU ALARM: KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HAVA DURUMU
Hafta sonu Ankara'nın çoğunlukla parçalı, çok bulutlu olacağını aktaran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, kuzey kesimlerinde aralıklarla kar yağışı beklendiğini ifade etti.
İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklendiğini bildiren Çelik, yağışların önce yağmur şeklinde daha sonra karla karışık yağmur şeklinde olmasının beklendiğini dile getirdi.
Çelik, İzmir'de ise hafta sonu boyunca yağış beklenmediğini kaydetti.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN DÖNECEK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 18-19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.
AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda, 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri karla karışık yağmurun beklendiği belirtilen raporda, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazar günü 2/5, pazartesi günü ise 3/6 olacağının öngörüldüğü aktarıldı.
Raporda, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olması beklenen 20 Ocak Salı günü ise kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.