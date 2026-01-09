EĞİTİME KAR ENGELİ, BİRÇOK İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ





BİNGÖL KARLIOVA: BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayıldı.





ELAZIĞ: Valilik kentte beklenen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 9 Ocak Cuma günü ara verildiğini duyurdu. Öte yandan kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayıldı. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verildi.





TUNCELİ: Valilikten yapılan açıklamada, "9 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.





MALATYA: Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamada "09 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.” denildi.





KOCAELİ: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve buna bağlı olarak meydana gelen enerji kesintileri nedeniyle bugün eğitime ara verildi.







