Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminine göre yurt genelinde sıcaklıkların sert şekilde düşmesi bekleniyor. Bugün itibarıyla kuvvetli yağış ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji, İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 63 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO), Marmara Denizi’nde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal edildiğini açıkladı. İşte Meteoroloji 9 Ocak Cuma günü il il hava durumu raporunun ayrıntıları.
Bugün hava sıcaklıklarının yurdun Batı kesimlerinde artarken Doğu bölgelerde azalacağı bekleniyor. 5 ilde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi.
SICAKLIKLAR 8-10 DERECE DÜŞECEK
Kent genelinde gün boyu fırtına etkili olacak. Sıcaklıkların günboyu 17-18 derece civarında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
EĞİTİME KAR ENGELİ, BİRÇOK İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
BİNGÖL KARLIOVA: BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayıldı.
ELAZIĞ: Valilik kentte beklenen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 9 Ocak Cuma günü ara verildiğini duyurdu. Öte yandan kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayıldı. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verildi.
TUNCELİ: Valilikten yapılan açıklamada, "9 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
MALATYA: Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamada "09 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.” denildi.
KOCAELİ: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve buna bağlı olarak meydana gelen enerji kesintileri nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için kuvvetli kar uyarısında bulundu. Uyarıda kent genelinde Pazar günü karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtilirken, Pazartesi günü ise kuvvetli kar yağışı beklendiğine yer verildi.
9 Ocak Cuma hava durumu
İSTANBUL HAVA DURUMU
Cuma Parçalı Bulutlu 2°C 9°C
Cumartesi Sağanak Yağışlı 8°C 13°C
Pazar Çok Bulutlu 12°C 15°C
Pazartesi Sağanak Yağışlı 12°C 14°C
BUDO seferleri iptal etti
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, yarın saat 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş) ile 10.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Meteorolojiden Bayburt için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt’ta kuvvetli kar yağışı, fırtına, buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi beklenirken, yağışların Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus hadisesinin de görülebileceğini bildirdi. Ayrıca rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına şeklinde (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 80-90 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
Erzincan’da olumsuz hava şartları etkili olacak
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi beklenirken, yağışların Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus hadisesinin de görülebileceğini bildirdi. Ayrıca rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına şeklinde (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 80-90 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.