Çanakkale'de israfın böylesi: Kilolarca taze domates biber ormana döküldü

Yere atılan onlarca sigara izmaritini gösteren Aydoğdu, "Utanmamış, arabasındaki kül tablasını da buraya boşaltmış." diyerek özellikle yangın hassasiyetinin yüksek olduğu ormanlık alandaki bu sorumsuzluğa sert tepki gösterdi.





DOMATESLERİN YARISI BİBERLERİN TAMAMI TAZE





Dökülen sebze yığınlarının yanına giderek incelemede bulunan Aydoğdu, sebzelerin çürük olmadığını kanıtlamak için eline bir domates ve biber aldı. Ürünlerin tazeliğine dikkat çeken gözlemci, şu ifadeleri kullandı:





"Sapasağlam bir domates, hiçbir şey yok. Buradaki domateslerin en az yarısı sağlam. Biberler de çürük değil, sapasağlam."





Çevredeki meyve suyu kutularını ve karton atıkları da kayda alan vatandaş, "Bunu neden yaparlar anlayamıyorum, hiç mi ihtiyacı olan insan yok etrafınızda!" sözleriyle gıda israfına isyan etti.