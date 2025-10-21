Çocukların beynini çürütüyor: Araştırmalar en tehlikeli salgını ortaya çıkarttı

Araştırmada yer almayan Northwell Health Cohen Çocuk Tıp Merkezi Pediatrik Nöroloji Direktörü Dr. Sanjeev Kothare, düşük akademik performansın hem az hem de yoğun sosyal medya kullanımında görülmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti. Dr. Kothare’ye göre bu durumun iki olası nedeni var: “Çocuklar ya derste sosyal medyaya girerek dikkatlerini dağıtıyorlar ya da gece geç saatlere kadar ekran başında kalıp uykusuzluk çekiyorlar.”





“Sosyal medya, televizyon izlemekten çok daha aktif bir süreç”





Dr. Kothare, genel ekran kullanımının (örneğin televizyon izlemenin) daha pasif bir etkinlik olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: