Diyarbakır’ın kırsal mahallesinde yükler eşeklerle evlere götürülüyor

Yiğitalp, hayatın, köy meydanında başladığını kaydederek, "Vatandaş un getirdi, ulaşım olmadığı için köyün meydanından köyün içine kadar eşeklerle götürüyor. En çok kışın sıkıntı. Bir hastamız olduğu zaman ana yola kadar yaya gidiyoruz. Her evde 1-2 eşek. Burada eşek olmazsa hayat yok. 150 hane varsa, 150 tane de eşek vardır" dedi.







