Doğuştan gelen kalp hastalığını yendi: Anne olmanın hayalini kuruyor

Kalp nakli dışında bir seçeneği olmadığının söylenmesinin üzerine Bilkent Şehir Hastanesine başvurduğunu anlatan Keleş, tedavisinin ardından benzer rahatsızlığa sahip kardeşini de tedavi için cesaretlendirdiğini söyledi.





Keleş, kardeşinin zor bir ameliyata girecek olmasından dolayı endişelendiğini ancak işlem sonrası onu sağlıklı gördüğünde büyük mutluluk duyduğunu, duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadığını kaydetti.





Geçirdiği operasyonun ardından yaşadığı sağlık sorunlarının geçtiğini dile getiren Keleş, "Nakil olmadan iyileşemem diye düşünüyordum. Önceden umudum yoktu ama şu an hayalini kurabiliyorum, sağlıklı bir çocuk sahibi olmak istiyorum. Hastalığım nedeniyle, oksijenimin düşük olması sebebiyle çocuk sahibi olma imkanım yoktu ama yapılan işlemden sonra oksijenim yükseldi." ifadelerini kullandı.





Keleş, kardeşinin de işlem öncesinde aktif spora katılamadığını ancak tedavi sonrasında daha rahat hareket edebildiğini ve yeniden spor yapmaya başladığını belirtti.