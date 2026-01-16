Dört çocuğunu evlatlıktan reddetmişti: Ankaralı Turgut’un miras davasında karar çıktı

"Babamdan bana kalan miras bu"

Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran; "Babamın tedavisi için 18 milyon TL toplandığı söylenildi. Bu parayı da benim yediğimi söylediler. Ben bugün babamın vasiyetini yerine getirdim. Babama söz vermiştim, çok şükür ki davayı kazandık" dedi.

Boran, ayrıca; "Babamdan bana mirası olarak, şerefi, onuru, gururu ve 300 bin TL de borcu kaldı" ifadelerini kullandı.