Dört çocuğunu evlatlıktan reddetmişti: Ankaralı Turgut’un miras davasında karar çıktı

Akciğer kanseri nedeniyle 2024’te hayatını kaybeden Ankaralı Turgut’un, ölümünden kısa süre önce 5 çocuğundan 4’ünü evlatlıktan reddetmesiyle başlayan miras davası sonuçlandı. Ünlü sanatçının çocukları arasında süren kriz kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
“Ankaralı Turgut” olarak tanınan sanatçı Turgut Karataş, akciğer kanseri nedeniyle 15 Aralık 2024 tarihinde hayatını kaybetti.
61 yaşındaki Ankaralı Turgut, hastanede tedavi gördüğü günlerde kendisi için açılan yardım kampanyasında toplanan parayla ilgili olarak kızı Eylem Boran dışındaki çocuklarıyla gerilim yaşamıştı.
Ankaralı Turgut, toplanan yardım paralarını istedikleri için kızı Eylem Boran dışındaki çocukları; Haydar Karataş, Özlem Karataş, Hasret Karataş ve Ersoy Karataş'ı evlatlıktan reddetmişti.
Ankaralı Turgut'un vefatının ardından, kardeşleri Eylem Boran'a tereke davası açtı.
Tereke davası; Ölen kişinin malvarlığının mirasçıları arasında taksim edilmesini amaçlayan hukuki bir süreç.
Ankaralı Turgut'un 4 çocuğu, babalarının tedavisinde kullanılmak üzere düzenlenen yardım gecesinde 18 milyon TL toplandığını öne sürerek, kendi paylarının verilmesini istedi. Mahkeme, toplanan paranın 18 milyon TL değil, yaklaşık 250 bin TL olduğunu belirledi.
"Babamdan bana kalan miras bu"
Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran; "Babamın tedavisi için 18 milyon TL toplandığı söylenildi. Bu parayı da benim yediğimi söylediler. Ben bugün babamın vasiyetini yerine getirdim. Babama söz vermiştim, çok şükür ki davayı kazandık" dedi.
Boran, ayrıca; "Babamdan bana mirası olarak, şerefi, onuru, gururu ve 300 bin TL de borcu kaldı" ifadelerini kullandı.