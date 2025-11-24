Dünyada bir ilki gerçekleştirdi 12 balık türünü barıştırdı: Profesör deniz dibinde taşlardan balıklara yuva yaptı





'YAPTIĞIMIZ RESİF BALIKLAR İÇİN BİR SIĞINAK'





Prof. Dr. Gökoğlu, oluşturdukları resifin deniz canlıları için doğal bir barınak işlevi gördüğünü belirterek şunları söyledi:





"Bizim yaptığımız yapay resif balıklar için bir sığınak. Müren, ahtapot, lagos türü balıklar gibi yaklaşık 12’ye yakın tür giriyor. Resiflerin üzerine de aslan balıkları yerleşmiş durumda. Ağırlıklı olarak Kızıl Deniz türü olanlar yer alıyor. Etrafında balon balıkları da oluyor. Burada balıklar için kendiliğinden bir besin oluşuyor."





Gökoğlu, türler arasındaki dengeye ilişkin dikkat çeken gözlemini ise şöyle aktardı: "Türler kendi arasında barış içerisinde yaşıyor. Birbirlerine saldırdıklarını görmüyoruz. Ama dikkatimi çeken, lagoslar aslan balıklarının olduğu yere girmiyor. Muhtemelen onun diken ya da zehrinden etkileniyor."