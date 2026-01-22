Yeni Şafak
Dünyanın en çok uyuyan ülkeleri belli oldu: Zirvedeki ülke şaşırttı, işte Türkiye'nin listedeki yeri

22/01/2026, Perşembe
Her ülkenin kendine has bir yaşam ritmi ve buna bağlı bir uyku düzeni var. Uluslararası veriler, coğrafyanın ve günlük alışkanlıkların uyku süreleri üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu. Küresel araştırmalar, dünyanın farklı köşelerindeki uyku rutinlerini mercek altına aldı. Bazı ülkelerde uyku süreleri 8 saatin üzerine çıkarken, daha dinamik bir yaşam temposuna sahip ülkelerde bu süreler farklılık gösteriyor. Peki, dünya genelindeki bu sıralamada Türkiye'nin ortalaması ne? İşte ülkelerin uyku karnesi ve Türkiye'nin listedeki yeri...

Son yıllarda yapılan araştırmalar, ülkelerin ortalama uyku sürelerine dair ilgi çekici veriler sunuyor. Dünya genelinde yapılan ölçümler, biyolojik ihtiyacımız olan uykunun süresinin, yaşadığımız coğrafyaya göre değişebildiğini gösteriyor. Hazırlanan küresel raporda, yaşam standartları ve çalışma saatleri uyku süresini doğrudan etkileyen faktörler olarak öne çıkıyor. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar.

İşte ülkelere göre ortalama gece uykusu süreleri


1.Hollanda: 8 saat 5 dakika

2.Yeni Zelanda: 8 saat 4 dakika

3.Fransa: 8 saat 3 dakika

4.Avustralya: 8 saat 1 dakika


5.Belçika: 8 saat 1 dakika

6.Kanada: 7 saat 58 dakika

Birleşik Krallık: 7 saat 54 dakika

ABD: 7 saat 52 dakika


9.Japonya: 7 saat 30 dakika

10.Singapur: 7 saat 24 dakika

TÜRKİYE LİSTENİN NERESİNDE?


Türkiye'deki günlük yaşam temposu ve sosyal dinamikler, uyku sürelerine de yansıyor. Resmi verilere göre Türkiye, ortalama 6,8 saatlik uyku süresiyle küresel listede kendine yer buluyor.

Bu ortalama ile Türkiye, dünya genelindeki sıralamada 20–25. basamaklarda konumlanıyor.

