Dünyanın en güçlü ordu sıralaması yenilendi: Türkiye listede fırtına estirdi

Dünyanın en güçlü ordularını belirleyen ABD merkezli 'Global Firepower' internet sitesi tarafından 2026 Askeri Güç Endeksi açıklandı. Personel sayısı, savunma bütçesi, teknolojik kapasite ve lojistik gücün dikkate alındığı sıralamada Türkiye, askeri kapasitesi ve savunma sanayindeki yatırımlarıyla bir kez daha dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü orduları güncel liste...
Global Firepower (GFP) tarafından her yıl yayımlanan “Dünyanın En Güçlü Orduları” sıralamasının 2026 sonuçları açıklandı. Küresel askeri güç dengelerini ortaya koyan listede, savunma kapasitesi, personel gücü ve teknolojik altyapısıyla öne çıkan ülkeler üst sıralarda yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ise 2026 sıralamasında da dikkat çeken konumuyla gücünü bir kez daha gösterdi.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ 2026
50- Peru
0.8827
49- Şili
0.8704
48- Finlandiya
0.8673
47- Etiyopya
0.8525
46- İsviçre
0.8396
45- Danimarka
0.8198
44- Irak
0.8115
43- Kolombiya
0.7551
42- Malezya
0.7379
41- Filipinler
0.6993
40- Güney Afrika
0.6843
39- Norveç
0.6679
38- Portekiz
0.6659
37- Bangladeş
0.6517
36- Meksika
0.6401
35- Myanmar
0.6265
34- Hollanda
0.6142
33- Nijerya
0.6097
32- Arjantin
0.5983
31- Kuzey Kore
0.5933
30- Yunanistan
0.5484
29- Singapur
0.5272
28- Kanada
0.5269
27- Cezayir
0.4849
26- İsveç
0.4834
25- Suudi Arabistan
0.4473
24- Tayland
0.4458
23- Vietnam
0.4066
22- Tayvan
0.3927
21-Polonya
0.3891
20- Ukrayna
0.3691
19- Mısır
0.3651
18- İspanya
0.3247
17- Avustralya
0.3208
16- İran
0.3199
14- Pakistan
0.2626
13- Endonezya
0.2582
12- Almanya
0.2463
11- Brezilya
0.2374
10-İtalya
0.2211
9- Türkiye
0.1975
8- Birleşik Krallık
0.1881
7- Japonya
0.1876
6- Fransa
0.1798
5- Güney Kore
0.1642
4- Hindistan
0.1346
3- Çin
0.0919
2- Rusya
0.0791
1- Amerika Birleşik Devletleri
0.0741