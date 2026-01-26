Yeni Şafak
Dünyanın en güçlü ordu sıralaması yenilendi: Türkiye listede fırtına estirdi

Dünyanın en güçlü ordu sıralaması yenilendi: Türkiye listede fırtına estirdi

17:3126/01/2026, Pazartesi
Dünyanın en güçlü ordularını belirleyen ABD merkezli 'Global Firepower' internet sitesi tarafından 2026 Askeri Güç Endeksi açıklandı. Personel sayısı, savunma bütçesi, teknolojik kapasite ve lojistik gücün dikkate alındığı sıralamada Türkiye, askeri kapasitesi ve savunma sanayindeki yatırımlarıyla bir kez daha dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü orduları güncel liste...

Global Firepower (GFP) tarafından her yıl yayımlanan “Dünyanın En Güçlü Orduları” sıralamasının 2026 sonuçları açıklandı. Küresel askeri güç dengelerini ortaya koyan listede, savunma kapasitesi, personel gücü ve teknolojik altyapısıyla öne çıkan ülkeler üst sıralarda yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ise 2026 sıralamasında da dikkat çeken konumuyla gücünü bir kez daha gösterdi.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ 2026

50- Peru

0.8827





49- Şili

0.8704


48- Finlandiya

0.8673


47- Etiyopya

0.8525


46- İsviçre

0.8396

45- Danimarka

0.8198

44- Irak

0.8115

43- Kolombiya

0.7551

42- Malezya

0.7379

41- Filipinler

0.6993

40- Güney Afrika

0.6843

39- Norveç

0.6679

38- Portekiz

0.6659


37- Bangladeş

0.6517

36- Meksika

0.6401

35- Myanmar

0.6265

34- Hollanda

0.6142

33- Nijerya

0.6097

32- Arjantin

0.5983

31- Kuzey Kore

0.5933

30- Yunanistan

0.5484

29- Singapur

0.5272

28- Kanada

0.5269

27- Cezayir

0.4849

26- İsveç

0.4834

25- Suudi Arabistan

0.4473

24- Tayland

0.4458

23- Vietnam

0.4066

22- Tayvan

0.3927

21-Polonya

0.3891

20- Ukrayna

0.3691

19- Mısır

0.3651

18- İspanya

0.3247

17- Avustralya

0.3208

16- İran

0.3199

14- Pakistan

0.2626

13- Endonezya

0.2582

12- Almanya

0.2463

11- Brezilya

0.2374

10-İtalya

0.2211

9- Türkiye

0.1975

8- Birleşik Krallık

0.1881

7- Japonya

0.1876

6- Fransa

0.1798

5- Güney Kore

0.1642

4- Hindistan

0.1346

3- Çin

0.0919

2- Rusya

0.0791

1- Amerika Birleşik Devletleri

0.0741

