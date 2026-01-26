Dünyanın en güçlü ordu sıralaması yenilendi: Türkiye listede fırtına estirdi

Global Firepower (GFP) tarafından her yıl yayımlanan “Dünyanın En Güçlü Orduları” sıralamasının 2026 sonuçları açıklandı. Küresel askeri güç dengelerini ortaya koyan listede, savunma kapasitesi, personel gücü ve teknolojik altyapısıyla öne çıkan ülkeler üst sıralarda yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ise 2026 sıralamasında da dikkat çeken konumuyla gücünü bir kez daha gösterdi.