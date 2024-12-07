Dünyanın en uzun boylu kadını İngiltere'ye THY ile uçtu: O anları anlattı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gelgi, “Gezegenimizi bulutların üzerinden izlemeyi ne kadar sevdiğimi ve bunu mümkün kıldığı için Türk Hava Yolları'na ne kadar minnettar olduğumu anlatamam. Ülkemin havayolunun bu kadar mükemmel bir seçenek sunması, hava yolculuğunu bu kadar çok kişiye, hatta bunun kendilerinin ulaşamayacağı bir şey olduğunu düşünenlere bile erişilebilir hale getirmesi beni mutluluk ve gururla dolduruyor...