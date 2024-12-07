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Dünyanın en uzun boylu kadını İngiltere'ye THY ile uçtu: O anları anlattı

Dünyanın en uzun boylu kadını İngiltere'ye THY ile uçtu: O anları anlattı

00:097/12/2024, Cumartesi
DHA
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Dünyanın en uzun boylu kadını olarak 'Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, 2 metre 15 santimetre boyundaki Rumeysa Gelgi, sosyal medya hesabından Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla yaptığı Londra seyahatini ve uçuşta yaşadıklarını anlatan paylaşım yaptı.

20'nci Guinness Dünya Rekorları Günü kutlamaları dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da 62,8 santimetre boyuyla dünyanın en kısa kadını olan Hint oyuncu Jyoti Amge ile buluşan 2 metre 15 santimetre boyundaki Karabüklü Rumeysa Gelgi THY'nin tarifeli seferiyle Londra'ya yaptığı uçuşta yaşadıklarını anlatan paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gelgi, “Gezegenimizi bulutların üzerinden izlemeyi ne kadar sevdiğimi ve bunu mümkün kıldığı için Türk Hava Yolları'na ne kadar minnettar olduğumu anlatamam. Ülkemin havayolunun bu kadar mükemmel bir seçenek sunması, hava yolculuğunu bu kadar çok kişiye, hatta bunun kendilerinin ulaşamayacağı bir şey olduğunu düşünenlere bile erişilebilir hale getirmesi beni mutluluk ve gururla dolduruyor...

Türk Hava Yolları, gökyüzündeki evim olduğun ve seyahat hayallerimi gerçekleştirmemde her zaman beni desteklediğin için teşekkür ederim. Birlikte dünyanın dört bir yanındaki daha fazla yeri keşfetmeyi dört gözle bekliyorum! Ayrıca, benim için kusursuz bir yolculuk sağlamak için çok çalışan inanılmaz Türk Hava Yolları yöneticilerine ve personeline, uçuşlarımı çok konforlu hale getiren kabin ekiplerine ve tıbbi ekiplere, tüm uçuş boyunca güvenliğimi ve refahımı ön planda tuttukları için içten şükranlarımı sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı. 

#Rumeysa Gelgi
#Guinness Rekorlar Kitabı
#İngiltere

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