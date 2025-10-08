Elazığ'ın tescilli lezzeti "orcik"in yapımına başlandı

"Büyük bir emek ve özveriyle, özenle hazırlanan orcikler sezon itibarıyla taze şekilde raflarda yerini alacak. Yaklaşık 42 bin dekarın üzerinde arazide şıralık ve yine sanayide kullanımlık olmak üzere 35 bin tonun üzerinde üzüm üretimi söz konusu. Ayrıca, yemeklik olarak tabir ettiğimiz toplam 72 bin dönüm arazide de 42 bin tonun üzerinde üzüm üretimi var. İlimiz üzüm üretiminde oldukça önemli noktalarda, bunun daha iyi noktalara ulaşması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle çeşitli çalışmalar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sezonun hem aile işletmemize hem köyümüze hem de ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu tür işletmelerin sayısının artmasını gönülden diliyorum."



