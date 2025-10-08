Yeni Şafak
Elazığ'ın tescilli lezzeti "orcik"in yapımına başlandı

17:438/10/2025, Çarşamba
Elazığ'ın üzüm bulamacı ve cevizden üretilen tescilli yöresel lezzeti "orcik"in yapımına başlandı. Büyük bir emek ve özveriyle, özenle hazırlanan orcikler sezon itibarıyla taze şekilde raflarda yerini alacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentte devam eden üzüm hasadı ve orcik yapımı dolayısıyla Kurtdere köyünde etkinlik düzenlendi.


Etkinliğe gelen Vali Numan Hatipoğlu, üzüm hasadına katıldıktan sonra kazanda üzüm şırasından hazırlanan bulamacı karıştırdı, ardından leğene konulan bulamaca ipe dizilen cevizleri batırarak köylü kadınlarla orcik yaptı.


Hatipoğlu, gazetecilere, Kurtdere köyünü ziyaret ederek çiftçilerin üzüm hasadı ile kadınların orcik yapımına eşlik ettiklerini belirtti.


Üzüm hasadı ve orcik yapımının üreticiler için bereketli olmasını dileyen Hatipoğlu, şunları söyledi:


"Büyük bir emek ve özveriyle, özenle hazırlanan orcikler sezon itibarıyla taze şekilde raflarda yerini alacak. Yaklaşık 42 bin dekarın üzerinde arazide şıralık ve yine sanayide kullanımlık olmak üzere 35 bin tonun üzerinde üzüm üretimi söz konusu. Ayrıca, yemeklik olarak tabir ettiğimiz toplam 72 bin dönüm arazide de 42 bin tonun üzerinde üzüm üretimi var. İlimiz üzüm üretiminde oldukça önemli noktalarda, bunun daha iyi noktalara ulaşması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle çeşitli çalışmalar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sezonun hem aile işletmemize hem köyümüze hem de ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu tür işletmelerin sayısının artmasını gönülden diliyorum."


Hatipoğlu, "15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü" dolayısıyla tüm kadın çiftçilerin bu anlamlı gününü kutladı.


Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, kurum müdürleri ve köylüler katıldı.

