Elma da muz da değil: Uzmanlar mutluluğun sırrını sadece bir meyvede buldu

Depresyon riskini yüzde 20 azaltıyor

Microbiome dergisinde yayımlanan bir çalışmanın bulgularına göre, Dr. Raaj Mehta ve ekibi, günde bir orta boy portakal yemenin depresyon riskini yaklaşık yüzde 20 oranında azalttığını keşfetti. Harvard Gazette'e yaptığı açıklamada Mehta, turunçgillerin bu etkiye özgü olduğunu belirterek, diğer meyve ve sebzelerle, örneğin elma veya muz gibi, depresyon riski arasında bir bağlantı gözlemediklerini ifade etti.



