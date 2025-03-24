Elma da muz da değil: Uzmanlar mutluluğun sırrını sadece bir meyvede buldu

Bağırsaklar, 'ikinci beyin' olarak biliniyor ve yapılan araştırmalar, duygusal durumlarımız üzerinde de etkili olabileceğini gösteriyor. BMC Microbiome dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, depresyonu azaltan meyveyi ortaya koydu. Sadece bir meyve mutluluk kaynağı olabilir.
Depresyon ve stres, günümüzde birçok kişinin mide rahatsızlıkları yaşamasına neden olabiliyor.
Mide ve beyin arasındaki güçlü bağlantı
Yediklerimizin ve bağırsak floramızda bulunan bakterilerin, nasıl düşündüğümüzü ve hissettiğimizi etkilediği uzun süredir biliniyor.
Bu noktada, beslenme alışkanlıklarımızın ruh halimiz üzerindeki etkisi bilimsel olarak yeniden mercek altına alındı.
32 bin kadın katıldı
BMC Microbiome dergisinde yayımlanan araştırmada, turunçgil meyveleriyle depresyon arasındaki ilişki incelendi. 2003 ile 2017 yılları arasında yürütülen çalışmaya toplamda 32 bin 427 kadın katıldı.
Katılımcılara, son bir yılda ne sıklıkla portakal, greyfurt, portakal suyu ve greyfurt suyu tükettikleri soruldu. Aynı zamanda depresyon tanısı alıp almadıkları ve antidepresan kullanıp kullanmadıkları da araştırmaya dahil edildi.
Araştırma sonucuna göre, sadece bir meyve mutluluk sağlıyor olabilir.
Peki depresyon riskini azaltan o meyve hangisi?
Depresyon riskini yüzde 20 azaltıyor
Microbiome dergisinde yayımlanan bir çalışmanın bulgularına göre, Dr. Raaj Mehta ve ekibi, günde bir orta boy portakal yemenin depresyon riskini yaklaşık yüzde 20 oranında azalttığını keşfetti. Harvard Gazette'e yaptığı açıklamada Mehta, turunçgillerin bu etkiye özgü olduğunu belirterek, diğer meyve ve sebzelerle, örneğin elma veya muz gibi, depresyon riski arasında bir bağlantı gözlemediklerini ifade etti.
Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Raaj Mehta'nın öncülüğünde yürütülen araştırma, yalnızca turunçgillerin bu etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Mehta, "Diğer meyve türleri ya da sebze tüketimiyle depresyon riski arasında anlamlı bir ilişki bulamadık" ifadelerini kullandı.