Emekli öğretmenin yürüyüş yaparken fark ettiği bitki literatüre girdi: Çameli pelemiri Denizli'de keşfedildi





PELEMİR CİNSİNİN YARISI TÜRKİYE'DE





EÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yıldırım, pelemir cinsinin dünya genelinde yaklaşık 100 türle temsil edildiğini söyledi.

Türkiye'nin bu cins için önemli bir çeşitlenme merkezi olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:





"Genelde Akdeniz havzasından Orta Asya'ya kadar, Afrika kıtasının Cape bölgesine (Cape Town), Güney Afrika'ya kadar uzanan geniş bir yayılıma sahip. Ülkemiz de bu anlamda oldukça önemli bir noktada, bu 100 kadar türünün neredeyse yarısı ülkemizde bulunuyor. Son türle beraber 49 pelemir türü ülkemizde bulunmaktadır. Bunlardan 25'i de ülkemize has endemik türler olarak bilim dünyasında yer almaktadır. Bu anlamda oldukça değerlidir."







