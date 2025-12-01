Erdem Yener'in sözleri sosyal medyayı ikiye böldü: 'Kadın tır şoförü olunca niye alkışlayalım?'

Ekol TV'de yayınlanan "Adil Yıldırım İle Neyin Peşindesin?" programına katılan Güldür Güldür'ün sevilen oyuncusu Erdem Yener'in yaptığı açıklamalarla tartışmalara neden oldu.
Yener, kadınların çalışma hayatındaki pozisyonlarıyla ilgili görüşlerini dile getirdi ve bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte sosyal medyada defalarca paylaşılan videodaki ünlü oyuncunun açıklaması...
"Kadın bir tır şoförü olunca ‘helal olsun’ deniyor. Ama aslında erkeklerin yapabileceği işleri neden kadınlar yapsın ki? Kadınların stratejik düşünme kapasitesi daha geniş. Yönetim pozisyonlarında yer almaları gerekir.
Örneğin belediye başkanı olabilirler, çevreyi güzelleştirebilirler. Kadınların hayatımızın her alanında olması çok değerli, ama daha doğru ve uygun pozisyonlarda. Kadın bir tır şoförü olunca niye alkışlıyoruz? Bu, kadını erkekleştiren bir durum."
Yener'in bu açıklaması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilirken bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından destek gördü.