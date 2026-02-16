Esenler Belediyesi ramazan için caddeleri ve meydanları ışıl ışıl süsledi

Esenler Belediyesi tarafından Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi’nde gerçekleştirilen Ramazan süslemeleri vatandaşlardan tam not aldı.
Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bu Ramazan Esenler bir başka güzel… Tüm İstanbul’u bekliyoruz.” notuyla yaptığı paylaşımda tüm İstanbulluları Esenler’e davet etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.
Göksu, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı bir rahmet iklimi olduğunu belirterek, Esenler’de bu mübarek ayın “Ramazan Rahmettir” temasıyla karşılandığını ifade etti.
Gönül sofralarından manevi programlara, kültürel etkinliklerden sosyal destek çalışmalarına kadar her alanda Ramazan’ın bereketini hemşehrilerle birlikte yaşamayı hedeflediklerini vurgulayan Göksu, “Şehrimizi de bu Ramazan coşkusuna hazırlamak istedik. Işıl ışıl bir Esenler yaptık. Tüm İstanbulluları Esenler’de bu güzellikleri yaşamaya davet ediyorum.” dedi.