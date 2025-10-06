Gaziantep’te parkta vahşet: Uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyardı kaskla öldürüldü

Motosiklet kaskıyla canice dövülen adam kurtarılamadı

Olay sonrası ağır yaralanan Ahmet Kayıkçı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Ahmet Kayıkçı, bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayıkçı’nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.