Göç etmeyen caretta carettalar limanın yeni sakinleri oldu

Göç etmeyen caretta carettalar limanın yeni sakinleri oldu

11:4219/11/2025, Çarşamba
IHA
Mersin’de göç etmeyen caretta carettalar balıkçı barınağını mesken tuttu. Balıkçı teknelerinin etrafında görülen büyük ve küçük deniz kaplumbağaları, ortaya renkli görüntüler çıkarıyor.

Dünyada iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) ile yeşil deniz kaplumbağalarının (chelonia mydas) en önemli üretim merkezleri arasında Mersin de yer alıyor. Haziran ayından itibaren bölgeye gelen anaç kaplumbağalar, Ağustos ayı sonuna kadar 5 yuvalama alanında yumurtalarını bırakarak tekrar göç ediyor. Bu süre içerisinde 200 binden fazla yavru da yumurtadan çıkarak denizle buluşuyor.

Bazı kaplumbağalar ise nadir de olsa bölgeyi terk etmiyor. Bunlardan bazıları da Erdemli Balıkçı Barınağı’nda balıkçıların yolunu gözlüyor.

Sabahın erken saatlerinde ağlarını toplayarak dönen balıkçılara eşlik eden deniz kaplumbağaları onların bıraktıkları ıskarta balıklarla besleniyor. Özellikle balıkçıların ağlarını temizleme ve çıkarma esnasında ortaya çıkan büyüklü küçüklü kaplumbağalar renkli görüntüler oluşturuyor.

Balıkçılar ise kaplumbağaların adeta limanın maskotu olduğunu belirterek, onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Balıkçılardan Soner Dipli, "Yaşım 61, 12 yaşında başladım bu işe. Genelde bizler karidese gidiyoruz, içinde beyaz balık çıkıyor, mercan çıkıyor, halili çıkıyor, gümüş çıkıyor. Satıyoruz, değerlendiriyoruz. İşimize yaramayan balıkları kaplumbağalara atıyoruz, onlar da yiyor. Besliyoruz yani kaplumbağaları. Limanımıza güzellik katıyor" dedi.

Özellikle yabancıların gelerek fotoğraf çektiğini de aktaran Dipli, kaplumbağaların limanın maskotu olduğunu kaydetti.

Mersin Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği 2. Başkanı Yalçın Sakın ise, "Balıkçı barınağımızın içi temiz olduğu için, caretta carettalar 12 ay bizim misafirimiz. Onlar bizim maskotumuz oldu. Ağaları temizliyoruz, onlar da burada besleniyor. Gelenler gidenler seyrediyor, hoşuna gidiyor. Elimizden geldiği kadar caretta carettalara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar denizlerimizin olmazsa olmazları. O yüzden herkesin caretta carettalara karşı duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

#caretta caretta
#Mersin
#Mersin Su Ürünleri Kooperatifi
