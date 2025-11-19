Göç etmeyen caretta carettalar limanın yeni sakinleri oldu

Mersin Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği 2. Başkanı Yalçın Sakın ise, "Balıkçı barınağımızın içi temiz olduğu için, caretta carettalar 12 ay bizim misafirimiz. Onlar bizim maskotumuz oldu. Ağaları temizliyoruz, onlar da burada besleniyor. Gelenler gidenler seyrediyor, hoşuna gidiyor. Elimizden geldiği kadar caretta carettalara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar denizlerimizin olmazsa olmazları. O yüzden herkesin caretta carettalara karşı duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu.