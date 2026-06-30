Şile Belediyesi’ne yönelik 3. dalga operasyonda gözaltına alınan Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil tutuklandı.
CHP'li Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 3’üncü dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında sanatçı Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de yer aldığı öğrenildi.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet yoluyla haksız menfaat sağlandığı yönünde tespitlere ulaşılmıştı. Bu kapsamda 26 Haziran Cuma günü soruşturmanın 3’üncü dalga operasyonu gerçekleştirilmişti.