Hamsiye yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun talebe yetişilemiyor

'HAMSİDE TALEBİ KARŞILAYAMIYORUZ'





İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, "Hava sıcaklığından dolayı balıkçılık Ege'de sürüyor. Enez'den tutun Didim'e kadar alanda balık avcılığı yapılıyor. Türk balıkçılar şu an Ege'de avlanıyor. Ege'de balıkçılık bu sene bereketli geçiyor. Ancak hem yurt içinden hem yurt dışından talep var. Özellikle hamside talebi karşılayamıyoruz. Dünyada en çok kabul gören balık, hamsi. En önemli protein kaynaklarından biri. Şöyle bir gerçek var. Karadeniz'de hamsinin olmaması, iç ve dış piyasadan gelen yoğun talep fiyatların artmasına neden oluyor" dedi.