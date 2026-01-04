Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisiydi: İzinli olarak cenazeye katıldı, tedbir dikkat çekti

İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisiydi: İzinli olarak cenazeye katıldı, tedbir dikkat çekti

17:004/01/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber

İstanbul'da 15 yıl önce türkücü İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırının azmettiricisi olduğu suçlamasıyla tutuklanıp, ceza alan Abdullah Uçmak, cezaevinden izinli olarak çıkıp, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir yakınının cenazesine katıldı.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 15 yıl önce İstanbul'da silahlı saldırıya uğramış, İbrahim Tatlıses ve Buket Çalışkan’ın yaralandığı olayda, şoför Hakan Çalışkan yara almadan kurtulmuştu.

Tatlıses'in İstanbul'da yaralandığı silahlı saldırının azmettirici olarak tutuklanıp, yargılandığı davada hüküm giyen Abdullah Uçmak, cezasını çektiği Tekirdağ Cezaevi'nden izinli olarak çıkıp Kadirli'de bir yakınının cenazesine katıldı.

Jandarma personeline kelepçeyle bağlı olarak törene katılan Uçmak, taziye ziyareti yaptı.

Ziyaret sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Uçmak, ziyaretinin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

#İbrahim Tatlıses
#Tekirdağ
#cezaevi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 4 Ocak Pazar maç programı