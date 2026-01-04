İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisiydi: İzinli olarak cenazeye katıldı, tedbir dikkat çekti

İstanbul'da 15 yıl önce türkücü İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırının azmettiricisi olduğu suçlamasıyla tutuklanıp, ceza alan Abdullah Uçmak, cezaevinden izinli olarak çıkıp, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir yakınının cenazesine katıldı.

1 /5 Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 15 yıl önce İstanbul'da silahlı saldırıya uğramış, İbrahim Tatlıses ve Buket Çalışkan’ın yaralandığı olayda, şoför Hakan Çalışkan yara almadan kurtulmuştu.

2 /5 Tatlıses'in İstanbul'da yaralandığı silahlı saldırının azmettirici olarak tutuklanıp, yargılandığı davada hüküm giyen Abdullah Uçmak, cezasını çektiği Tekirdağ Cezaevi'nden izinli olarak çıkıp Kadirli'de bir yakınının cenazesine katıldı.

3 /5 Jandarma personeline kelepçeyle bağlı olarak törene katılan Uçmak, taziye ziyareti yaptı.

4 /5 Ziyaret sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.