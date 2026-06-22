İHH Gazze’de sahra okulu açtı

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Gazze’de kurulan ikinci sahra okulu hizmete açıldı. 8 sınıftan oluşan ve 864 öğrencinin eğitim aldığı okula, ‘Hz. Ebubekir Sahra Okulu’ adı verildi.
İsrail’in saldırıları sebebiyle Gazze’deki okulların neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi.
Gazze’de gıda, barınma, su, hijyen ve sağlık gibi pek çok alanda insani yardım çalışmalarında bulunan İHH, eğitim alanındaki faaliyetlerini de sürdürdüğünü belirtti.
Vakıf, şubat ayında açılışını yaptığı sahra okulunun ardından, Gazze’de ikinci bir sahra okulunu daha hizmete açtığını bildirdi.
Açılışı yapılan ‘Hz. Ebubekir Sahra Okulu’, 8 sınıftan oluşuyor. 288 öğrencinin aynı anda eğitim alabildiği okulda, gün içerisinde 3 farklı zaman diliminde eğitim veriliyor.
Okulda bu şekilde toplamda 864 öğrenciye eğitim veriliyor. Şubat 2026’da ilkini, şimdi ikinci sahra okulunu açan İHH, Gazze’deki çalışmalarına devam ediyor.
İHH aracılığıyla Gazze halkına destek olmak isteyen bağışçılar, GAZZE yazıp 3072’ye SMS göndererek 50 TL, GAZZE yazıp 4072’ye SMS göndererek ise 240 TL bağış yapabiliyor.
Ayrıca, İHH internet sitesi üzerinden ve banka hesapları aracılığıyla da destek olunabiliyor.