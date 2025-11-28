Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
İki bin yıllık gizem: UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor! Çok sayıda meydan, tünel ve galerileri...

İki bin yıllık gizem: UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor! Çok sayıda meydan, tünel ve galerileri...

11:1728/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Şanlıurfa’nın tarihi Harran ilçesi sınırlarındaki yaklaşık 2 bin yıllık Bazda Mağaraları, etkileyici görünümü ve gizemli geçmişiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bazda Mağaraları'nın, Roma döneminde inşa edildiği tahmin ediliyor.

Harran'ın kuzeyinde yer alan ilçeye 19 kilometre mesafede bulunan mağaralar, "Albazdu", "Elbazde" ve "Bozdağ" mağaraları adıyla da biliniyor.

Kayalara yazılmış Arapça kitabelerden, buradaki taş ocağının 13'üncü yüzyılda Abdurrahman el-Hakkari, Muhammet İbn-i Bakır ve Muhammed el-Uzzar gibi kişiler tarafından işletildiği anlaşılıyor.

Çevredeki Harran Surları, Şuayip Antik Kenti ve Han el-Barur Kervansarayı gibi tarihi yerlerin de mağaradan alınan taşlarla inşa edildiği belirtiliyor. 

Söz konusu yapılar için yüzlerce yıl taş çıkarılması sonucu mağaralarda çok sayıda meydan, tünel ve galeriler oluşurken, kimi mağaraların ise 3 katlı olduğu görülüyor.

#UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi
#Şanlıurfa
#Harran
#Han el-Barur Kervansarayı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2025 AÇIKLAMALAR: TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanır?