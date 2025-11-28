İki bin yıllık gizem: UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor! Çok sayıda meydan, tünel ve galerileri...

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Şanlıurfa’nın tarihi Harran ilçesi sınırlarındaki yaklaşık 2 bin yıllık Bazda Mağaraları, etkileyici görünümü ve gizemli geçmişiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Bazda Mağaraları'nın, Roma döneminde inşa edildiği tahmin ediliyor.
Harran'ın kuzeyinde yer alan ilçeye 19 kilometre mesafede bulunan mağaralar, "Albazdu", "Elbazde" ve "Bozdağ" mağaraları adıyla da biliniyor.
Kayalara yazılmış Arapça kitabelerden, buradaki taş ocağının 13'üncü yüzyılda Abdurrahman el-Hakkari, Muhammet İbn-i Bakır ve Muhammed el-Uzzar gibi kişiler tarafından işletildiği anlaşılıyor.
Çevredeki Harran Surları, Şuayip Antik Kenti ve Han el-Barur Kervansarayı gibi tarihi yerlerin de mağaradan alınan taşlarla inşa edildiği belirtiliyor.
Söz konusu yapılar için yüzlerce yıl taş çıkarılması sonucu mağaralarda çok sayıda meydan, tünel ve galeriler oluşurken, kimi mağaraların ise 3 katlı olduğu görülüyor.