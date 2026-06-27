İl olmaya aday ilçeler belli oldu: 25 yeni şehir için plaka numaraları bile hazır

Hangi şartlar aranıyor?

İl statüsü için ilçelerin en az 100 bin nüfusa sahip olması, il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması ve ekonomik açıdan yeterli altyapıyı karşılaması gerekiyor. Alanya ve Tarsus gibi nüfusu birçok ilden fazla olan ilçeler listenin öne çıkan adayları arasında yer alıyor.