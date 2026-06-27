İl olmaya aday ilçeler belli oldu: 25 yeni şehir için plaka numaraları bile hazır

Türkiye'nin idari yapısında köklü değişiklik iddiası gündeme geldi. Seçim öncesinde hayata geçirilmesi beklenen düzenlemeyle 25 büyük ilçenin il statüsü kazanacağı öne sürülürken, il sayısının 81'den 106'ya çıkabileceği konuşuluyor.
81 il sayısının 106'ya yükselebileceği yönündeki iddialar yeniden gündemin ilk sıralarına taşındı. İl olması beklenen 25 ilçeye ilişkin kulis bilgileri kamuoyunda tartışılırken, yeni plaka kodlarının nasıl belirleneceği de merak konusu oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce gündeme taşıdığı, AK Parti'nin de destek verdiği belirtilen çalışma kapsamında nüfus, ulaşım ve ekonomik yeterlilik gibi kriterleri karşılayan 25 ilçenin il yapılması planlanıyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde Türkiye'deki il sayısı 106'ya yükselecek.
Hangi şartlar aranıyor?
İl statüsü için ilçelerin en az 100 bin nüfusa sahip olması, il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması ve ekonomik açıdan yeterli altyapıyı karşılaması gerekiyor. Alanya ve Tarsus gibi nüfusu birçok ilden fazla olan ilçeler listenin öne çıkan adayları arasında yer alıyor.
İnegöl (Bursa)
Manavgat (Antalya)
Alanya (Antalya)
Çorlu (Tekirdağ)
İskenderun (Hatay)
Polatlı (Ankara)
Midyat (Mardin)
Fethiye (Muğla)
Akhisar (Manisa)
Tarsus (Mersin)
Ereğli (Zonguldak)
Edremit (Balıkesir)
Erciş (Van)
Siverek (Şanlıurfa)
Bandırma (Balıkesir)
Cizre (Şırnak)
Nazilli (Aydın)
Ereğli (Konya)
Lüleburgaz (Kırklareli)
Ünye (Ordu)
Ergani (Diyarbakır)
Kahta (Adıyaman)
Kozan (Adana)
Elbistan (Kahramanmaraş)
Yüksekova (Hakkari)
Henüz Meclis'e sunulmuş resmi bir kanun teklifi bulunmasa da hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor. İl yapılması planlanan 25 ilçenin net listesinin ve düzenlemenin detaylarının teklifin TBMM'ye gelmesiyle birlikte netleşmesi bekleniyor.