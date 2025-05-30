Kabe 601 metrelik Kraliyet Saat Kulesi'nden görüntülendi

Rehber Ali Tarak da "Dünyanın en büyük saatinin balkonundan Kabe-i Muazzama kuş bakışı görülmektedir. Bu herkese nasip olan bir şey değil. Farklı duygular yaşıyorsunuz. Farklı bir bakış açısı veriyor. Dünyanın merkezidir burası, Kabe insanın içini ferahlatıyor." diye konuştu.