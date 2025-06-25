Kene ısırığında yapılan bu hata ölümle bitebilir: Uzman isim 'Keneyi böyle çıkarmayın' diyerek uyardı

İlk 10 gün kritik

Kene tutunmasından sonraki 10 günlük sürenin önemli olduğunu ifade eden Özbay, "Bu süreçte ateş, kas ve karın ağrısı, ishal, kusma gibi belirtiler gözlemlenirse mutlaka doktora başvurulmalı" diye konuştu. Özbay ayrıca kenelerin zıplamadığını, tırmanarak vücuda ulaştığını hatırlatarak, özellikle saç dipleri, koltuk altı ve kasık gibi bölgelerin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.



