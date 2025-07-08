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'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki Galatasaray-Fenerbahçe sorusu yarışmacıyı terletti: Üç jokerini aynı anda kullandı

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki Galatasaray-Fenerbahçe sorusu yarışmacıyı terletti: Üç jokerini aynı anda kullandı

08:388/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Birbirinden zorlu ve aynı zamanda eğlenceli soruların sorulduğu Kim Milyoner Olmak İster?'de, Galatasaray-Fenerbahçe ile ilgili soru yarışmacıya zor anlar yaşattı.

Kim Milyoner Olmak İster'de yine heyecanlı anlar yaşandı. Bir yarışmacıya Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ilk maçın skoru soruldu.

 200.000 TL değerindeki bu soruda tüm joker haklarını kullanan yarışmacı oldukça zor anlar yaşadı.





Yarışmacı, 3 jokerini harcadığı soruda en sonunda doğru cevap vermeyi başardı. Doğru cevap A şıkkı 2-0 Galatasaray galibiyeti.



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