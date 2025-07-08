'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki Galatasaray-Fenerbahçe sorusu yarışmacıyı terletti: Üç jokerini aynı anda kullandı

Birbirinden zorlu ve aynı zamanda eğlenceli soruların sorulduğu Kim Milyoner Olmak İster?'de, Galatasaray-Fenerbahçe ile ilgili soru yarışmacıya zor anlar yaşattı.

1 /3 Kim Milyoner Olmak İster'de yine heyecanlı anlar yaşandı. Bir yarışmacıya Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ilk maçın skoru soruldu.

2 /3 200.000 TL değerindeki bu soruda tüm joker haklarını kullanan yarışmacı oldukça zor anlar yaşadı.







