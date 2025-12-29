Yeni Şafak
Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an: İlk soruda elendi doğru cevabı görünce...

08:5729/12/2025, Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacı, Türk alfabesinin son üç harfini bilemeyerek ilk soruda elendi. Yarışmacının, "Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları" bölümünden mezun olması, sosyal medyada gündem oldu.

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yaşanan bir an, hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.


Yarışmaya katılan bir yarışmacı, henüz ilk soruda elenerek programa erken veda etti.

Yarışmacıya yöneltilen soru, Türk alfabesindeki 29 harfin baştan sona doğru sayılması durumunda en sonda gelecek üç harfin hangileri olduğu ile ilgiliydi.

Soruyu hiç tereddüt etmeden yanıtlayan yarışmacı, cevabının yanlış olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Elendiği sorunun ardından yarışmacının eğitim geçmişi de dikkat çekti.

Yarışmacının "Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları" bölümü mezunu olması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. O anlara dair görüntüler kısa sürede birçok yorum ve paylaşım alarak gündem oldu.

#Kim Milyoner Olmak İster
#Soru
#Program
