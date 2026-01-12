Kombinin o düğmesine üç kere basarak yaklaşık yüzde 20'lik tasarruf elde edebilirsiniz





BASİT ÖNLEMLERLE BÜYÜK TASARRUFLAR MÜMKÜN





Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Akçay, kış aylarında konutlarda iç ortam sıcaklığının yalnızca bir derece düşürülmesinin, ısıtma maliyetlerinde yaklaşık yüzde 6 tasarruf sağladığını belirtti.





Akçay, enerji verimliliğinin yaşam konforundan vazgeçmek anlamına gelmediğinin altını çizerek, asıl amacın aynı konforu daha az enerjiyle sürdürebilmek olduğunu kaydetti.





Türkiye'de toplam enerji tüketiminin önemli bir bölümünün binalarda gerçekleştiğini aktaran Akçay, kombi ayarlarında yapılacak küçük bir değişikliğin dahi ciddi farklar oluşturabileceğini ve bireysel farkındalığın enerji verimliliğinde belirleyici rol oynadığını anlattı.





Akçay, LED aydınlatmaların da enerji verimliliği açısından kolay uygulanabilir ve etkili adımlardan biri olduğuna değinerek, enerji tasarrufu yapılabilecek diğer alanlara ilişkin şunları kaydetti:





"Toplu taşıma kullanımı yalnızca bireysel değil, toplumsal ölçekte enerji tasarrufu sağlar. Çevre dostu ulaşım tercihleri enerji tasarrufu açısından önem arz eder. Suyu korumak, enerjiyi korumaktır. Evlerde, tesisatlarda yapılacak basit bakım ve onarımlar büyük kayıpların önüne geçebilir. Enerji Tasarrufu Haftası vesilesiyle bireyleri, evlerinde, iş yerlerinde ve günlük yaşamlarında enerji verimliliğini gözetmeye davet ediyorum. Küçük alışkanlık değişiklikleri uzun vadede büyük çevresel ve ekonomik kazanımlar sağlar. Enerji tasarrufu bir mahrumiyet değil, bir bilinç düzeyidir. Bugün atılan küçük adımlar, gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünyanın temelini oluşturacaktır."​​​​​​​











