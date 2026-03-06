Yeni Şafak
Küçük cemaate büyük sürpriz: Teravihe giden çocukların ayakkabılarına hediye bırakıldı

08:006/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
IHA
Çorum’un Laçin ilçesinde camiye giden çocuklar, teravih namazı çıkışında ayakkabılarının içine bırakılan sürpriz hediyeleri görünce mutluluk yaşadı.

Çorum Laçin Gençlik Merkezi tarafından çocuklar için Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Çocuklar için özel hediye paketleri hazırlandı. Şeffaf paketlerin içerisine şeker, çikolata, balon ve cep harçlığı konuldu.

Teravih namazını kılmak için Ulu Cami’ye gelen çocuklar namazlarını kıldıktan sonra ilahi söyledi.




Bu sırada görevliler tarafından hazırlanan hediye paketleri cami girişinde bulunan ayakkabılara bırakıldı.


#çorum
#laçin
#teravih
