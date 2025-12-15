Milyoner'de şaşırtan anlar: Aldığı riskle geceye damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında katılan Mehmet Sakin isimli yarışmacı aldığı riskle geceye damga vurdu.
Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümde ilginç anlara sahne oldu.
ALDIĞI RİSKLE GECEYE DAMGA VURDU
Yarışmaya Ağrı'dan katılan Mehmet Sakin 500 bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı.
Genç yarışmacı 500 bin TL değerindeki soruda joker hakkının olmaması nedeniyle şıklar arasında uzun bir süre düşündü.
Sakin, yarışmadan çekilmek yerine risk alarak soruyu "D şıkkı Mars" yanıtını vermeyi tercih etti.
Yarışmacı Mehmet Sakin "Güneş Sistemi'ndeki diğer tüm gezegenlerden daha fazla yanardağa sahip olan gezegen hangisidir?" sorusuna yanlış cevap verince yarışmadan elendi.
İŞTE O SORU
"Güneş Sistemi'ndeki diğer tüm gezegenlerden daha fazla yanardağa sahip olan gezegen hangisidir?"
a- Merkür
b- Venüs
c- Dünya
d- Mars
Aldığı riskle Milyoner'e damga vuran genç yarışmacı soruya yanlış cevap vermesiyle 50 bin TL ödül ile Milyoner'e veda etti.