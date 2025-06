Minibüsüyle Aydın, İzmir ve Muğla'yı gezip sarımsak satıyor: Ailesinin geçimini minibüsüyle sağlıyor

Aydın başta olmak üzere İzmir ve Muğla'nın ilçelerine, köylerine giden Can, o gün ne ürün aldı ise onun satışını yapıyor. Son günlerde taze mahsul sarımsak satışı yapan Can, Acarlar halinde her türlü ürünü bulabildiğini belirterek hal esnafından övgüyle bahsetti.