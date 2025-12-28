Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Nüfusu en yüksek ilçeler belli oldu: TÜİK açıkladı 57 ili ardında bıraktı

Nüfusu en yüksek ilçeler belli oldu: TÜİK açıkladı 57 ili ardında bıraktı

15:3628/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Özellikle bazı ilçeler, nüfus yoğunluğu bakımından o kadar yüksek bir yer tutuyor ki, bu ilçeler birçok ili geride bırakıyor. Büyükşehirlerdeki yoğun nüfus artışı, ilçelerin demografik yapısındaki değişimi bir kez daha gözler önüne serdi. İşte Türkiye'nin en kalabalık 15 ilçesi. Zirvedeki isim şaşırttı.

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı. TÜİK verilerine göre listenin zirvesine İstanbul'dan bir ilçe yerleşirken, nüfusuyla tam 57 ili geride bıraktı. İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi…

Yıldırım (Bursa) – 654.998 kişi

Mamak (Ankara) – 686.777 kişi

Bağcılar (İstanbul) – 713.594 kişi

Yenimahalle (Ankara) – 714.866 kişi


Ümraniye (İstanbul) – 727.819 kişi

Pendik (İstanbul) – 749.356 kişi

Seyhan (Adana) – 786.931 kişi


Küçükçekmece (İstanbul) – 789.033 kişi

Osmangazi (Bursa) – 885.441 kişi

Şehitkamil (Gaziantep) – 888.696 kişi


Keçiören (Ankara) – 932.128 kişi

Şahinbey (Gaziantep) – 946.812 kişi

Çankaya (Ankara) – 947.330 kişi

Esenyurt (İstanbul) – 988.369 kişi

Selçuklu (Konya) – 700.358 kişi


#Türkiye
#nüfus
#ilçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaşı zammı 2026: SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?