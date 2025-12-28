Nüfusu en yüksek ilçeler belli oldu: TÜİK açıkladı 57 ili ardında bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Özellikle bazı ilçeler, nüfus yoğunluğu bakımından o kadar yüksek bir yer tutuyor ki, bu ilçeler birçok ili geride bırakıyor. Büyükşehirlerdeki yoğun nüfus artışı, ilçelerin demografik yapısındaki değişimi bir kez daha gözler önüne serdi. İşte Türkiye'nin en kalabalık 15 ilçesi. Zirvedeki isim şaşırttı.

2 /16 Yıldırım (Bursa) – 654.998 kişi

3 /16 Mamak (Ankara) – 686.777 kişi

4 /16 Bağcılar (İstanbul) – 713.594 kişi

5 /16 Yenimahalle (Ankara) – 714.866 kişi



6 /16 Ümraniye (İstanbul) – 727.819 kişi

7 /16 Pendik (İstanbul) – 749.356 kişi

8 /16 Seyhan (Adana) – 786.931 kişi



9 /16 Küçükçekmece (İstanbul) – 789.033 kişi

10 /16 Osmangazi (Bursa) – 885.441 kişi

11 /16 Şehitkamil (Gaziantep) – 888.696 kişi



12 /16 Keçiören (Ankara) – 932.128 kişi

13 /16 Şahinbey (Gaziantep) – 946.812 kişi

14 /16 Çankaya (Ankara) – 947.330 kişi

15 /16 Esenyurt (İstanbul) – 988.369 kişi