Öğleden sonra aniden gelen uyuklama isteğinin nedeni ortaya çıktı

Çözüm kafein veya şeker değil

Pek çok çalışan bu ani enerji kaybını aşmak için vakit kaybetmeden kahveye veya şekerli atıştırmalıklara yöneliyor. Ancak uzmanlar, bu tür takviyelerin yalnızca kısa vadeli ve geçici bir canlılık hissi sunduğunu, gerçek bir enerji dengesi sağlamada yetersiz kaldığını belirtiyor. Dr. Chatterjee, glikoz seviyeleri aniden düştüğünde vücudun bir tür acil durum sinyali gönderdiğine ve bunun da kişiyi istemsizce karbonhidratlı ya da aşırı tatlı yiyeceklere yönlendirdiğine dikkat çekiyor. Bu kısır döngüyü kırmak ve kalıcı bir enerji dengesi kurabilmek için öğle menülerinde et, balık veya yumurta gibi güçlü protein kaynaklarına yer verilmesi gerekiyor.