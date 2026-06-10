Öğleden sonra aniden gelen uyuklama isteğinin nedeni ortaya çıktı

Mesai saatlerinde, özellikle öğleden sonraları aniden bastıran uyku ve yorgunluk hissi milyonlarca çalışanın en büyük ortak sorunlarından biri. Bugüne dek yalnızca vücudun biyolojik ritmiyle açıklanan ve kabullenilen bu durumun ardındaki asıl neden bilim dünyası tarafından ortaya kondu.
Birçok kişinin mesai saatleri içinde, özellikle öğleden sonraları yaşadığı ani yorgunluk ve uyuklama hissinin altındaki asıl sebep gün yüzüne çıktı. Bugüne kadar sadece biyolojik ritmin bir parçası olarak görülen bu durumun, aslında öğle yemeklerinde yapılan yanlış beslenme tercihlerinden kaynaklandığı belirlendi. Uzmanlar, küçük ve etkili değişikliklerle günün geri kalanındaki enerji seviyesini yüksek tutmanın mümkün olduğunu belirtiyor.
Öğle yemeğindeki eksiklikler zihni bulanıklaştırıyor
Indyturk'te yer alan habere göre, ünlü uzman Dr. Rangan Chatterjee, öğle yemeğinde yeterli oranda protein ve lif tüketilmemesinin öğleden sonra ortaya çıkan yorgunluk hissini doğrudan tetiklediğini ifade ediyor. Vücutta ağırlık çökmesi ve zihinsel bulanıklık olarak kendini gösteren bu tablo, büyük ölçüde öğün içeriğinin zayıflığıyla paralellik gösteriyor. Öğleden sonra saat üç sularında yaşanan enerji düşüşü kısmen vücudumuzun doğal ritmiyle ilgili olsa da, asıl etkinin kanda yaşanan glikoz düşüşünden kaynaklandığı ve bu durumun odaklanmayı ciddi şekilde zorlaştırdığı vurgulanıyor. Beynin temel enerji kaynağının glikoz olması sebebiyle, kan şekerindeki bu dalgalanmalar doğrudan zihinsel performansı etkiliyor.
Çözüm kafein veya şeker değil
Pek çok çalışan bu ani enerji kaybını aşmak için vakit kaybetmeden kahveye veya şekerli atıştırmalıklara yöneliyor. Ancak uzmanlar, bu tür takviyelerin yalnızca kısa vadeli ve geçici bir canlılık hissi sunduğunu, gerçek bir enerji dengesi sağlamada yetersiz kaldığını belirtiyor. Dr. Chatterjee, glikoz seviyeleri aniden düştüğünde vücudun bir tür acil durum sinyali gönderdiğine ve bunun da kişiyi istemsizce karbonhidratlı ya da aşırı tatlı yiyeceklere yönlendirdiğine dikkat çekiyor. Bu kısır döngüyü kırmak ve kalıcı bir enerji dengesi kurabilmek için öğle menülerinde et, balık veya yumurta gibi güçlü protein kaynaklarına yer verilmesi gerekiyor.
Kısa yürüyüşler ve doğru atıştırmalıkların gücü
Beslenme düzeninde yapılacak değişikliklerin fiziksel aktiviteyle desteklenmesi de büyük önem taşıyor. Yemekten sonra yapılacak on ila yirmi dakikalık tempolu bir yürüyüşün, glikoz seviyelerini sabitleyerek öğleden sonraki uyuklama isteğini büyük ölçüde ortadan kaldırdığı ifade ediliyor.
Bununla birlikte, masa başında yaşanabilecek olası enerji düşüşlerine karşı da pratik çözümler bulunuyor. Bir bardak su eşliğinde tüketilecek küçük bir avuç kuruyemiş, içerdiği sağlıklı yağlar sayesinde yavaş yanan ve uzun süre dayanan bir enerji kaynağı yaratarak günü çok daha dinç ve odaklanmış bir şekilde tamamlamaya yardımcı oluyor.