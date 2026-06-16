Ordu’nun dağ çileği reçeline coğrafi işaret tescili

'YILLARDIR ÜRETİYORUZ'





Tescilin üreticiler açısından önemli bir kazanım olduğunu belirten Kumru El İzim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Derli, “Kooperatif olarak yıllardır dağ çileği reçeli üretimi yapıyoruz. Bu ürünümüz için Büyükşehir Belediye Başkanımızın girişimleriyle coğrafi işaret alındı. Artık sertifikamızı aldık ve resmi olarak satış yapıyoruz. Dağ çileğimiz tamamen doğal ortamda, dağlarda yetişiyor. İlçemizde birçok kadın bu çilekleri toplayarak bize getiriyor, biz de kendilerinden satın alıp reçel haline getiriyoruz. Bu tescil sayesinde artık dağ çileği dendiğinde Ordu ve Kumru daha çok anılacak. Üretim, kooperatif çatısı altında belirli standartlarda yapılıyor. Coğrafi işaret hem kaliteyi arttırdı hem de ürünün daha geniş pazarlara ulaşmasının önünü açtı” dedi.