Osmanlı padişahlarının kılıç kuşandığı cami: Eyüp Sultan

Sekizgen planlı, kubbeli ve duvarları çinilerle kaplı klasik dönem mimarisini yansıtan türbenin sanduka etrafına 3. Selim tarafından gümüş şebeke yaptırıldı. Türbede ayrıca padişahların ve hattatların yazdığı levhalar yer alıyor.





Osmanlı tarihi boyunca kandil geceleri ve mübarek günlerde mevlit okunması için vakıflarla desteklenen Eyüp Sultan Camisi ve Türbesi, bu yönüyle yalnız mimari değil, dini ve kültürel sürekliliğin de merkezi oldu.





Haliç kıyısındaki cami, bugün de hem ibadet mekanı hem ziyaretgah olarak İstanbul'un en yoğun ve en güçlü manevi merkezlerinden biri olma özelliğini koruyor.