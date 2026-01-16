Yeni Şafak
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

21:0816/01/2026, Cuma
DHA
<p>Araçta sıkışan yaralılar itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı</p>
Araçta sıkışan yaralılar itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı

Iğdır'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu araçta sıkışarak yaralanan 2 kişi, itfaiye erlerinin zorlu çalışmasıyla çıkarıldı. 2 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Akşam saatlerinde Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda seyreden Muhammed Ali Güneş yönetimindeki otomobil aniden kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan 76 AU 261 plakalı araç, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yanındaki yolcu, itfaiye erlerinin gerçekleştirdiği zorlu çalışma sonucu kurtarıldı.

Kurtarılan iki yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin halen devam ettiği öğrenildi.

