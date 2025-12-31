Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'den üzücü haber: Hastaneye kaldırıldı

Yurda Gürler açıklamasında, “Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam. Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıkla kalın." ifadelerini kullanmıştı.



