Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'den üzücü haber: Hastaneye kaldırıldı

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'den üzücü haber: Hastaneye kaldırıldı

10:5231/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in kanserle mücadele eden annesi Kadriye Deniz hastaneye kaldırıldı. Üzücü haberi Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler sosyal medyadan paylaştı.

Ailesiyle sorunlar yaşayan ve mahkemelik olan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in eylül ayından bu yana kanser tedavisi gördüğü öğrenilmişti. Kadriye Deniz’in sağlık durumuna ilişkin açıklama, kız kardeşi Yurda Gürler tarafından sosyal medya üzerinden yapılmıştı.



Yurda Gürler açıklamasında, “Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam. Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıkla kalın." ifadelerini kullanmıştı.


Anne Deniz, dün gece saatlerinde ambulansla hastaneye götürüldü. Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, "Dayan annem" notuyla annesinin hastaneye götürüldüğü anları paylaştı.


