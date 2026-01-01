Sağlık Bakanı Memişoğlu yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti





'MİLLETİMİZE HUZURLAR, MUTLULUKLAR DİLİYORUM'





Yeni yılda 3 kilo 895 gram olarak dünyaya gelen Arya isimli bebeğin ailesini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Anne Aysel Kızıltaş ile sohbet eden Memişoğlu, "Ne güzel isim koymuşsunuz, Allah iyi nesillerle karşılaştırsın. Tebrik ediyorum sizi" dedi. Ardından bebeği kucağına alan Memişoğlu, "Allah seni iyilerle karşılaştırsın. Hayatı hep iyi olsun, mutlu olsun. Güzel kız maşallah, sanatçı olur muhtemelen. 2026'nın ilk prensesi" diye konuştu. Anneye hediye takdim eden Memişoğlu, "Normal doğumla 4'üncü doğum. Annesi sağlıklı, baba da huzurlu mutlu. Allah bağışlasın. Vatanımıza, milletimize huzurlar, mutluluklar diliyorum. 2026 daha iyi olsun inşallah. Ebelerimizle, doktorlarımızla, bütün Hamidiye Etfal ekibine, Sarıyer'deki hastanemizdeki tüm ekibimize teşekkür ediyoruz, mutlu seneler" şeklinde konuştu.