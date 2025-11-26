Şeker hamurundan dev heykel: Şeker sanatçısı eseriyle hayran bıraktırdı

11 yıldır işini aşkla yaptığını belirten Sara Yousefi, "Dünya çapında birçok işe imza attım ve öğrenci yetiştirdim. 7 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum. Üniversitelerde de faaliyetlerim var. Pasta sanatıyla uğraşmak ve pastaları heykellere dönüştürmek benim için büyük bir zevk. Kendi akademim var ve burada dersler veriyorum. Bu sanatın inceliklerini ve püf noktalarını öğretiyorum. Şu ana kadar yaklaşık 8 bin öğrenci yetiştirdim" dedi.