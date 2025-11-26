Şeker hamurundan dev heykel: Şeker sanatçısı eseriyle hayran bıraktırdı

İranlı şeker sanatçısı Sara Yousefi, şeker hamurundan yaptığı gerçeğe yakın heykellerle uluslararası alanda adından söz ettiriyor. Bugüne kadar 8 bin öğrenci yetiştiren Yousefi’nin Antalya’daki etkinlikte sergilediği 150 kiloluk şeker hamuru aşçı kadın heykeli büyük ilgi gördü.
İranlı şeker sanatçısı Sara Yousefi, ekibiyle birlikte Antalya’da düzenlenen GastroAntalya etkinliğinde hazırladığı eserlerle büyük ilgi gördü.
Çizgi karakterlerden ilham alarak günler süren titiz bir çalışmayla ortaya koyduğu şeker hamuru heykelleri, gerçeklikleriyle dikkat çekti.
İran’da kurduğu akademi aracılığıyla her yıl dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce öğrenci yetiştiren Yousefi, şeker hamuruna adeta hayat veren bir teknik geliştirdiğini belirtti. Etkinlik boyunca eserlerini sergileyen Yousefi, gastronomi dünyasında sanatsal pastacılığın tanıtımına katkı sunmaya devam ediyor.
11 yıldır işini aşkla yaptığını belirten Sara Yousefi, "Dünya çapında birçok işe imza attım ve öğrenci yetiştirdim. 7 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum. Üniversitelerde de faaliyetlerim var. Pasta sanatıyla uğraşmak ve pastaları heykellere dönüştürmek benim için büyük bir zevk. Kendi akademim var ve burada dersler veriyorum. Bu sanatın inceliklerini ve püf noktalarını öğretiyorum. Şu ana kadar yaklaşık 8 bin öğrenci yetiştirdim" dedi.
Çizgi karakterleri sanata dönüştürmeyi sevdiğini kaydeden Yousefi, "Genelde heykelleri çizen sanatçılara büyük saygım var ve eserlerimi birebir onların gerçeklik düzeyine yakın yapmaya çalışıyorum. Her detayı dikkatlice yapmak zorundayım. Bu tarz çalışmaları, 8 kişiyle 8 günde tamamlıyorduk. Ancak ekibimle birlikte bu aşçı kadın heykelini 3 günde bitirdim. Ağırlığı yaklaşık 150 kilo. Heykel yapan Amerikalı bir sanatçının çalışmasından esinlendim. Hem aşçı hem pastacı. Çok emek isteyen ve zor bir sanat" diye konuştu.
"Türkiye'de gastronomiye renk kattık"
Özellikle kadınların daha çok ilgi gösterdiğini söyleyen Sara Yousefi, "Öğrencilerimin yüzde 80'i kadın. Organizasyonlarımızı en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Ekibimdeki herkes öğrencilerim ve yıllardır birlikte çalışıyoruz. Genel olarak özel şirketler için şeker hamurundan heykeller üretiyoruz. Açılışlarda büyük ilgi görüyor. Ayrıca öğrencilerimiz büyük heykeller yapabildiğinde, küçük çalışmalar onlara çok daha kolay geliyor. Bu işi Türkiye'de de yapabildik ve gastronomiye yeni bir renk kattık" dedi.