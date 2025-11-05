Yeni Şafak
Muazzez Abacı yoğun bakımda

11:265/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Geçtiğimiz hafta Amerika'daki evinde kalp krizi geçiren ve stent takılan Muazzez Abacı, yoğun bakıma alındı.

Haberi Abacı'nın menajeri Taner Budak duyurdu. Budak, usta sanatçının sağlık durumun sosyal medya hesabında paylaştı:


"Sanatçımız Sn. Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeni ile anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde soruna neden olduğu ortaya çıkmıştır.





Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir.


Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için"






